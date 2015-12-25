Прекратите уже есть на ночь: кушать по ночам – вредно для мозга

Новости США. На неделе специалисты Калифорнийского университета представили шокирующие результаты исследования. Перекус в то время, когда весь мир погружается в сон, может навредить мозгу.

Специалисты поставили эксперимент на мышах.

Эти животные ведут ночной образ жизни, поэтому питаться в темное время суток для них является нормой. Лабораторных мышей поделили на две группы. Одну кормили в период с девяти часов вечера до трех часов ночи, другую – в период с девяти часов утра до трех часов дня. По такому графику подопытные питались две недели.

Несмотря на то, что мыши в обеих группах спали одинаковое количество времени, те, которых кормили ночью, начали испытывать проблемы со сном и чаще просыпаться. Помимо этого,

у грызунов обнаружились нарушения в выработке белков, необходимых для обучения и запоминания.

Ученые предполагают, что память человека, для которого есть ночью – обычное дело, страдает примерно так же, как память мышей, которых в ходе эксперимента заставляли есть днем.



Ведущий автор исследования Дон Ло отмечает, что говорить о подобных выводах с уверенностью несколько преждевременно, однако косвенные подтверждения тому уже существуют. Например, известно, что

человек, работающий в ночную смену, хуже справляется с тестами на интеллект, чем если человек трудится днем.

Почему для нас так важен здоровый, крепкий сон? Почему без него так трудно или вовсе невозможно обойтись в жизни? Ответы знает руководитель лаборатории сна (подробнее здесь).