Депрессия: описание, симптомы и когда следует обратиться к врачу

Наши мамы о ней не слыхали. Многие до сих пор уверены, что это блажь изнеженных и инфантильных личностей. А, между тем, врачи уверяют: депрессия как заболевание действительно существует.

Оксана Белан, психотерапевт:

Если вдруг у вас испортилось настроение, вы пробыли в этом состоянии полдня, может быть, даже целый день, но проснулись на следующее утро в хорошем, нормальном, рабочем и занялись привычными делами, то это не депрессия, это всего лишь плохое настроение. Это, возможно, ваша реакция на какую-то ситуацию. Возможно, вы просто попечалились. Если же вы в этом состоянии находитесь уже больше двух недель, и это не просто грусть, а грусть, которая сопровождается идеями вины, чувством неполноценности, снижением внимания, работоспособности, возможно, головной болью, нарушением сна, то здесь стоит задуматься и о депрессии.

Многие считают, что депрессия – изобретение нового времени. Но это не так. Депрессия известна врачам с античности. Еще Гиппократ описывал подобные состояния, называя их «меланхолия», и рекомендовал лечить эту болезнь настойкой опия, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Оксана Белан, психотерапевт:

Одним из основных способов диагностики таких состояний, состояний эмоциональной нарушений, является беседа с пациентом. Поэтому, придя к врачу, вы должны максимально полно описать свое состояние, максимально откровенно отвечать на задаваемые вопросы. Потому что это единственный способ диагностировать какое-то психическое нарушение. Есть шкалы, позволяющие определить глубину депрессии. Также эти шкалы могут помочь пациенту сформулировать свои жалобы. Иногда, заполнив тесты, человек начинает видеть в более полном объеме свое состояние. И начинает относиться к этому несколько серьезнее, чем на первых порах.

Николай Гоголь, Уинстон Черчилль и Ван Гог. Когда специалисты читают их дневники и воспоминания, становится очевидно: эти люди были подвержены глубоким депрессиям.

Джоан Роулинг, до того, как прославиться на весь мир как автор «Гарри Поттера», страдала от сильнейшей депрессии после развода с мужем. Сегодня она признается: выйти из этого состояния ей помог психотерапевт.

Кирстен Данст (девушка «Человека-паука» и героиня «Меланхолии» Ларса фон Триера) недавно сделала официальное заявление, что ложиться в клинику с целью избавиться от хронической депрессии.

Это лишний раз подтверждает: ни успехи в карьере, ни финансовая стабильность не могут служить надежной защитой от этого заболевания.

Оксана Белан, психотерапевт:

Если пациент обратился на ранних стадиях, то есть когда у него настроение снижено в течение двух недель, месяца, то есть вероятность справится с помощью растительных антидепрессантов (к таковым, например, относится экстракт зверобоя) и психотерапии. Особенно если это состояние наступило в следствие каких-то психотравмирующих ситуаций в жизни. Ежели человек погрузился в это состояние достаточно глубоко либо находится очень долго, то, скорее всего, придется ставить вопрос о назначении антидепрессантов. Но, опять же, антидепрессанты помогут на биохимическом уровне: поднять его энергию, настроение, нормализовать сон. Но самый большой объем работы будет проделан с помощью психотерапии, которая позволит выяснить причины, по которым человек пришел в это состояние, научить способам совладения с такими состояниями, научить способам выхода из критических ситуаций. И это может занимать от года и более.