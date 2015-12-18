Белорусские кардиохирурги прооперировали девочку с заболеванием сердечно-сосудистой системы – синдромом Ларсена

Новости Беларуси. Успех мирового масштаба. Белорусские кардиохирурги прооперировали девочку с синдромом Ларсена. Это заболевание сердечно-сосудистой системы. Встречается оно крайне редко — один на 15 тысяч случаев. В операции принимал участие американских ученый и кардиохирург Вильям Новик, который ежегодно приезжает в нашу страну. На протяжении 19 лет он ведет и консультирует сложных пациентов. Известный врач отметил значительные успехи белорусских коллег.

Вильям Новик первый раз в Беларусь приехал 19 лет назад. А вместе с ним три десятка специалистов, все необходимые медикаменты и даже оборудование — команда и багаж, без которого в то время спасти хоть одного пациента с пороком сердца было невозможно. Сегодня с уверенностью можно сказать, что такая необходимая некогда помощь переросла в сотрудничество.

Александр Башкевич, заведующий отделением Республиканского детского кардиохирургического центра:

Наш центр уже сам находится на очень высоком уровне, на уровне хороших европейских центров. И у нас нет необходимости, чтобы кто-то стоял и выполнял операцию. Но существует масса нюансов. Совместная работа позволяет принять более правильное решение и более оптимальное решение в плане коррекции определенных пороков сердца. Как говорят: «Одна голова хорошо, две лучше».

Элеонора Лутович, СТВ:

Сейчас на операционном столе маленький мальчик, который родился чуть более двух недель назад. Недостаточный вес и порок сердца потребовали незамедлительной помощи. Операцию проводят белорусские врачи. Несмотря на сложность, все проходит спокойно в обычном режиме. Это как раз тот случай, когда можно стоять в сторонке, наблюдать и восхищаться их искусством.

Остаться в стороне Вильяму не позволяют годы практики и бесценный опыт, котором он сегодня делится со своими коллегами по всему миру. Отсутствие скальпеля в руках отнюдь не безучастие. При нетипичных и особо тяжелых случаях счет идет на секунды. И жизнь пациента на операционном столе напрямую зависит от правильности принятого в спорной ситуации решения.

Дмитрий Фурманчук, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканского детского кардиохирургического центра:

Редкие болезни встречаются в любых специальностях. И сейчас с приездом доктора Вильяма Новика у нас прошло несколько случаев уникальных, с высокой результативностью, во всех случая с хорошими результатами.

Синдром Ларсена — том самый уникальный — один на 15 тысяч человек случай, ради которого Вильям Новик сегодня в Минске. Белорусские врачи с подобным диагнозом столкнулись впервые, но мировой опыт в сочетании с профессионализмом сделали свое дело. Операция прошла успешно. Девочка сейчас находится в реанимации, что в ее случае абсолютная норма.

Вильям Новик, кардиохирург, руководитель Международного фонда «Детское сердце» (США):

Изменения глобальные. По сравнению с 1996 годом, когда тут делали всего лишь около сотни операций на достаточно взрослых пациентах с большим процентом смертности. Сейчас тут оперируют детей, которые не весят и трех килограмм. Я теперь не приезжаю заниматься типичными случаями, с ними прекрасно справляются и без меня.

Ежегодно в детском кардиохирургическом центре проводится порядка пяти сотен операций на открытом сердце. Еще 700 — с применением специального оборудования и современных методик. Не остаются без внимания и особо тяжелые случаи, методов борьбы с которыми из года в год становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.