Новости Беларуси. В Беларуси к празднику 7 ноября открываются новые социальные объекты. Так, в Гродно 6 ноября ввели в эксплуатацию новый корпус областной инфекционной больницы. Здесь разместили сразу несколько отделений — лечебное, диспансерное и лабораторное.

Появились новые возможности для лечения пациентов, а это в основном маленькие дети. Кроме самих боксов, которые построены по современным медицинским стандартам, а это значит, что площадь на каждого больного увеличилась в полтора раза, большое внимание уделили диагностике заболеваний.

Новый рентген-аппарат и современная лаборатория позволят выявлять инфекционные заболевания на ранней стадии. Теперь в Гродно будут делать анализы, за которыми пациентам раньше приходилось ездить в столичные клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Кузьмич, заведующая диагностической лабораторией Гродненской областной инфекционной клинической больницы:

Мы впервые стали определять ДНК возбудителей клещевых энцефалитов, анаплазмоза. Это очень важно, потому что для жителей нашего города и нашей Гродненской области. Теперь жителям не надо ездить далеко, они могут обратиться к нам.