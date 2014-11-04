Советы диетолога: как похудеть и не навредить своему здоровью?

Неправильная диета - прямой путь к потере здоровья. Как именно можно скинуть лишние килограммы, не навредив при этом своему здоровью?

Здоровое питание - это каши, хлеб из цельного зерна. Нежирные молочные продукты, нежирное мясо. Самый диетический продукт - отварная куриная грудка. Обязательно после приема пищи ешьте грейпфруты, ананасы. Достаточно съедать всего несколько долек, чтобы пища лучше усваивалась вашим организмом и вы начали худеть.

Все мы знаем, что регулярные занятия спортом повышают тонус мышц, активизируют работу всех систем организма, положительно влияют на иммунитет.

И многие из нас задумываются о том, что с понедельника надо бы начать новую жизнь: заняться спортом, начать правильно питаться, ложиться спать до полуночи и не сидеть за компьютером все свободное время. Однако наступает очередной понедельник, и ничего в жизни не меняется.

Кто-то хочет выглядеть красиво в глазах окружающих, кто-то готовится к пляжному сезону или какому-нибудь важному мероприятию. А кто-то худеет для любимого человека.

Пол Мейсон, самый толстый британец, похудел на 305 килограмм ради возлюбленной. До знакомства с Ребеккой он весил 445 килограмм!

Самое главное - какими глазами мы смотрим сами на себя и довольны ли мы сами собой!