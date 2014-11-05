Юлия Высоцкая, телеведущая и жена режиссера Андрея Кончаловского, впервые рассказала о состоянии их дочери после страшной аварии

Новости России. Актриса, телеведущая и жена режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая впервые за долгое время рассказала, как идут дела у ее дочери, попавшей в серьезную аварию.

На страницах своего видеоблога Юлия поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью после жуткой трагедии.

Юлия Высоцкая:

Я не знаю, который раз я уже принимаюсь записывать этот блог. Это очень сложно, сложно сформулировать и вообще сказать словами все то, что я сейчас пытаюсь и хочу сказать. Но, наверное, главная четкая мысль… Я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за ваши слова, за ваши письма, за ваши мысли. Мне трудно сейчас говорить о моей личной жизни, мне трудно рассказывать, что происходит и где мы находимся. Я не имею в виду географически. Единственное, что я хочу вам сказать… Мы боремся, мы работаем, мы очень стараемся, мы верим… Вот, наверное, и все. Спасибо!

Напомним, в октябре прошлого года режиссер Андрей Кончаловский с 14-летнией дочерью Марией попал в ДТП во Франции.

За рулем автомобиля в тот трагичный день находился сам Кончаловский. Он не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, двигавшимся навстречу.

Мария получила серьезную черепно-мозговую травму. С места аварии девочку на вертолете доставили в госпиталь в Марселе (смотрите видео).

Семья Андрея Кончаловского долгое время хранила молчание.

В мае этого года режиссер рассказал, что дочь постепенно «выходит из тяжелейшей травмы, и у нее есть все шансы вернуться к полноценной жизни».

Андрей Кончаловский (на своей странице facebook):

Мы хотим подчеркнуть, что все сообщения о ходе реабилитации нашей дочери, которые появляются в прессе и не исходят напрямую от нас, недостоверны, поэтому мы просим вас игнорировать журналистские домыслы. Со своей стороны мы заявляем, что Маша постепенно, но неуклонно выходит из тяжелейшей травмы, ее молодой организм успешно борется, и у нее есть все шансы вернуться к полноценной жизни. Мы сознаем, что ей предстоит долгий путь, и всем нам нужны силы и вера в благополучный исход.

Накануне некоторые российские СМИ распространили информацию, что Мария Кончаловская вышла из комы. Об этом в интервью «Экспресс газете» рассказала бывшая возлюбленная Андрея Кончаловского, актриса Ирина Бразговка. Ни Высоцкая, ни Кончаловский эту информацию пока не подтвердили. Впрочем, и не опровергли.