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Особенности работы детского стоматолога

05 ноября 2014 12:54
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Людмила Жугина, заведующая стоматологическим отделением детской поликлиники г. Минска:
Детская стоматология — особенная профессия. У нас  нет случайных людей, потому что при лечении детей случайных людей не бывает.  Что нужно иметь в душе? Это терпение и любовь. Любовь к детям приходит не сразу. Ты должен поработать и посмотреть, насколько это тяжелая, важная профессия.
В отличие, наверное, от взрослых стоматологов, детский врач-стоматолог еще и психолог.

Регулярный осмотр доктора позволит вовремя выявить такую распространенную стоматологическую проблему, как ранний детский кариес.

Дарья Пискун, врач-стоматолог:
Во многом обусловлен он тем, что мы не начинаем своевременную чистку зубов и зубной налет долгое время, находясь на зубах, вызывает деминерализацию эмали, то есть выход кальция из эмали. Таким образом, если мы дальше не ухаживаем за зубами, происходит развитие кариозного процесса.  
Мы советуем проводить беседу с ребенком до прихода к врачу-стоматологу, чтобы он настроил ребенка, что посветим солнышком, почистим щеточкой, пастой. После этого мы в самом кабинете непосредственно проводим психоэмоциональную подготовку в виде беседы, в виде игры, приучаем ребенка к стоматологическому креслу.

# Здоровье # Консультация врача # Врачи Беларуси

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