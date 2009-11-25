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В Гомельской области с гриппом справились быстрее всего

25 ноября 2009 10:27
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В Беларуси заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизилась еще почти на 40 процентов.

Все меньше белорусов обращается к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа. И на самом деле, как отмечают в Министерстве здравоохранения Беларуси, день ото дня эти инфекции встречаются все реже. Меньше всего новых случаев заболевания фиксируется в Гомельской области — там заболеваемость снизилась на 47,7 процента. А вот в Брестской области ОРВИ и грипп уступают свои позиции медленнее всего: за прошлую неделю зарегистрировано снижение на 12,4 процента.

Установлено и лабораторно подтверждено, что у белорусов чаще всего сезонные заболевания вызваны гриппом А — в 22,3 процента случаев, среди которых 179 раз встретился пандемический штамм A/H1N1. 

По результатам ежедневного мониторинга, абсолютное большинство среди заболевших — взрослые: их 60 процентов. Видно, дали о себе знать противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования страны. Кстати, в 238 из них учеба приостановлена до сих пор, пишет «Р».

# Грипп # Здоровье

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