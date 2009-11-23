Женщины ежедневно накладывают на лицо 515 химических соединений

Исследования, проведенные производителями косметической продукции, свидетельствуют о том, что каждый день женщина наносит на кожу лица около 515 химических соединений.

Эта цифра слагается из ежедневного применения гигиенической и эстетической косметики, парфюмерии и прочих средств по уходу за кожей. Согласно данным опроса, среднестатистическая женщина ежедневно использует минимум 13 косметических продуктов для лица, в состав каждого из которых входит до 20 химических ингредиентов. Например, губная помада содержит 33 компонента, лосьон для кожи — 32, тушь для ресниц — 29.

Особое внимание обращается на то, что долгосрочный эффект применения многих из этих веществ никогда еще не изучался. В связи с этим не исключено, что они могут представлять определенный риск для здоровья, отмечает БЕЛТА.