Прямой эфир

Женщины ежедневно накладывают на лицо 515 химических соединений

23 ноября 2009 17:53
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Исследования, проведенные производителями косметической продукции, свидетельствуют о том, что каждый день женщина наносит на кожу лица около 515 химических соединений.

Эта цифра слагается из ежедневного применения гигиенической и эстетической косметики, парфюмерии и прочих средств по уходу за кожей. Согласно данным опроса, среднестатистическая женщина ежедневно использует минимум 13 косметических продуктов для лица, в состав каждого из которых входит до 20 химических ингредиентов. Например, губная помада содержит 33 компонента, лосьон для кожи — 32, тушь для ресниц — 29.

Особое внимание обращается на то, что долгосрочный эффект применения многих из этих веществ никогда еще не изучался. В связи с этим не исключено, что они могут представлять определенный риск для здоровья, отмечает БЕЛТА.

# Здоровье

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