ВОЗ проинформирована о мутации вируса А/H1N1 в Норвегии

Норвежский институт общественного здравоохранения проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о выявленной мутации вируса А/H1N1. Мутировавший вирус был обнаружен у трех тяжело заболевших пациентов, двое из которых умерли.

Всего норвежские ученые провели анализ 70 образцов вируса, взятых у пациентов с клиническим заболеванием. Кроме упомянутых трех, они не выявили других случаев мутации. Это позволяет предположить, что мутация не имеет широкого распространения в стране.

ВОЗ отметила, что вирус с этой мутацией остается чувствительным к противовирусным препаратам, осельтамивиру и занамивиру, а имеющиеся в настоящее время вакцины обеспечивают защиту от него. Подобная мутация вирусов была выявлена ранее в некоторых других странах. Помимо Норвегии, такая мутация наблюдалась в Бразилии, Китае, Японии, Мексике, Украине и США. При этом некоторые вирусы с мутацией были связаны со смертельными исходами, а некоторые с легкими случаями заболевания. Поэтому пока неясно, к каким последствиям приведет эта мутация, отмечает БЕЛТА.

Сейчас исследования продолжаются. В настоящее время нет фактических данных, на основании которых можно было бы предположить, что эти мутации ведут к необычному возрастанию числа инфекций H1N1 или увеличению числа тяжелых и смертельных случаев заболевания.