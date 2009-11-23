В Витебске два терапевта продавали «липовые» больничные

В одном из городских судов рассматривается дело врача, получавшего вознаграждения за поддельные больничные листы

Здоровье за деньги не купишь, а вот больничный в одной из поликлиник стоил не очень дорого. Недельный отдых по «липовой» справке местный терапевт оценила в 100$.

Следующий пациент пришел к сговорчивому доктору вместе с оперативниками. Во время следственного эксперимента удалось сторговаться за 50 тысяч рублей. Суд оценил такие сделки в 3.5 года лишения свободы.

Владимир Бессмертный, председатель Первомайского районного суда г. Витебска:

Подобного рода преступления совершаются, поскольку администрация соответствующих медицинских учреждений не реагирует на выявленные факты, должным образом не контролирует работу своих подопечных.

Работу своего бывшего сотрудника в этой поликлинике не афишируют. Участок в частном секторе Витебска приносил доктору дополнительный доход несколько лет. Уволился медик только когда попался с поличным.

Игорь Метелица, следователь Витебской областной прокуратуры:

Взятки сами по себе небольшие, основной эпизод – 200 тысяч, несколько раз он брал по 20 тысяч — это только то, что установлено органами предварительного расследования.

Тем не менее спрос рождает предложение. Николай работает в государственной организации, с прогулами строго. Вопрос оздоровительного уик-энда решает просто. «Иногда отсутствие на работе надо подтвердить каким-нибудь документом, и тогда через знакомых ищешь врача, который тебе может выписать «липовый» больничный. Сумма оплаты зависит от продолжительности больничного, и это примерно 10 $ в день», — рассказывает он.

Минздрав предупреждает: «липовые» больничные грозят реальным наказанием. В поликлиниках даже создали антикоррупционные комиссии. Правда, поймать врача за ту самую нечистую руку непросто.

Степан Жуков, заместитель начальника управления здравоохранения Витебского облисполкома:

За девять месяцев текущего года в системе здравоохранения в области выявлено 14 фактов коррупционной деятельности, было задействовано пять человек. К сожалению, такие факты у нас еще встречаются, несмотря на то, что Управление здравоохранения разработало план мероприятий антикоррупционной деятельности.

Пока дело врача находится в суде, бывшему эскулапу и самому понадобилась помощь психолога. Белый халат на полосатую одежду он сменит уже точно. За нездоровый бизнес придётся расплатиться серьёзным сроком — до 10 лет лишения свободы.