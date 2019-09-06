В Беларуси провели операцию по имплантации устройства для лечения сердечной недостаточности

Новости Беларуси. Сердечная недостаточность теперь не недуг. Уникальную операцию 6 сентября провели в РНПЦ «Кардиология», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационное микроустройство имплантировали сразу двум пациентам в присутствии американских специалистов, которые изобрели новый подход в лечении.

Подобную операцию в мире выполнили не больше, чем 50 раз в ведущих центрах США и Европы. Международное клиническое исследование должно вернуть здоровье и 30 белорусам.