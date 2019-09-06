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В Беларуси провели операцию по имплантации устройства для лечения сердечной недостаточности

06 сентября 2019 14:42
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Новости Беларуси. Сердечная недостаточность теперь не недуг. Уникальную операцию 6 сентября провели в РНПЦ «Кардиология», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели операцию по имплантации устройства для лечения сердечной недостаточности -1

Инновационное микроустройство имплантировали сразу двум пациентам в присутствии американских специалистов, которые изобрели новый подход в лечении.

В Беларуси провели операцию по имплантации устройства для лечения сердечной недостаточности -4

Подобную операцию в мире выполнили не больше, чем 50 раз в ведущих центрах США и Европы. Международное клиническое исследование должно вернуть здоровье и 30 белорусам.

# Заболевания сердечно-сосудистой системы # Здоровье # Фотофакт

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