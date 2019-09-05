Проконсультироваться у врача и сдать анализы без талона. В Гродно тестируют формат «выездная поликлиника»

Новости Беларуси. Проконсультироваться у врача и сдать анализы без талона и рядом с домом появилась возможность у жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе тестируют формат «выездных поликлиник». Медицинские городки периодически разворачиваются в разных районах города.

В течение 3 часов приём на свежем воздухе ведут врачи общей практики и узкие специалисты – те, к кому запись в поликлиниках расписана на месяц вперёд, например, невролог, эндокринолог, кардиолог – кстати, самый популярный у жителей врач.

Также в импровизированных кабинетах можно выполнить экспресс-тест крови на глюкозу, измерить артериальное давление и сделать электрокардиограмму. Желающих получить такую «здоровую» консультацию десятки.

Александра Белинькова, жительница Гродно:

Быстренько проверилась, видите, с глазами у меня всё хорошо, сейчас кардиограмма – и я здорова. И не надо мне ходить по поликлиникам. Очень хорошая акция.

Тамара Каношина, жительница Гродно:

Видите, сколько желающих. И очереди к каждому специалисту стоят. Мы очень довольны.

Виктория Амельянчик, заместитель главного врача городской поликлиники №6 Гродно:

К данным узким специалистам можно попасть только после консультации врача общей практики. Он даёт направление, и только после этого пациент может записаться к данному специалисту на приём. Поэтому это очень востребовано, данный выход без талонов, без очереди, без ожидания. Пациент сам решил, он захотел, он пришёл, он получил консультацию и ушёл довольный.