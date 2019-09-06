Новое микроустройство для лечения сердечной недостаточности впервые имплантировали белорусским пацентам

Новости Беларуси. Когда сердечная недостаточность больше не приговор. Уникальную операцию 6 сентября провели в РНПЦ «Кардиология», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационное микроустройство имплантировали сразу двум пациентам в присутствии американских специалистов, которые изобрели новый подход в лечении. К внедрению технологии белорусские медики готовились не один месяц.

Подобную систему в мировой кардиологии применяли чуть больше 50 раз – в ведущих центрах США и Европы. В Минске пока прооперировали трех пациентов.

Олег Полонецкий, заведующий рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология»:

Мы можем говорить о том, что операции прошли удачно. Клинический эффект мы не ожидаем в первые минуты и первые часы. Он появится через дни и будет нарастать в течение какого-то времени. Я думаю, что пик эффекта мы получим через несколько недель, а то и месяцев. И мы очень рассчитываем на то, что этот эффект будет устойчивым.

Елена Курлянская, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»:

Внедрение такой технологии позволит нашему пациенту улучшить самочувствие и замедлить прогрессирование сердечной недостаточности. Потому что если не предпринять на данном этапе какое-то действие, то пациент может через пару лет попасть на трансплантацию, могут случиться неблагоприятные эффекты.

Планируется, что международное клиническое исследование должно вернуть здоровье 30 белорусам. Один из пациентов центра – Максим Дубатовка. Операцию мужчине сделали пару часов назад.

Михаил Дубатовка, пациент РНПЦ «Кардиология»:

Заболел я миокардитом на фоне простуды в феврале этого года. И меня лечили, постоянно обследовали, таблетки немножко помогали, но результата сильного не давали. А вот сейчас после операции вообще лучше стало.