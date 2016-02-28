В Дрибине открылось стоматологическое отделение широкого профиля

Новости Беларуси. Современная медицина – в каждый райцентр. В Дрибине на Могилевщине открылось долгожданное стоматологическое отделение. За смену здесь могут принять 40 пациентов. Оказывать будут все виды услуг, занимаются даже протезированием. Раньше людям приходилось ездить для этого в областной центр. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщался с первыми посетителями.

Помощник врача-стоматолога — вот этот аппарат под названием «Ультрозвуковой скейлер». Новинка для районной медицины, а для Татьяны Атрахимёнок буквально спаситель. Процедура так называемой чистки зубов теперь безболезненная. Да и в кресле женщина проведет максимум полчаса.

Татьяна Атрахимёнок, пациент стоматологического отделения Дрибинской центральной районной больницы:

В старой зубной поликлинике это было более длительно и болезненно. Здесь с новым оборудованием быстрее, безболезненно. Приятная процедура.

Довольны пациенты – рады врачи. Для них переселение из старого помещения, где было всего два рабочих места, – событие долгожданное.

Стоматолог-хирург Виктор Золотов работает в Дрибине почти тридцать лет. И только сейчас может похвастаться – за полсмены почти два десятка удаленных зубов.

Юрий Прокопенко:

Это зуботехническая лаборатория. Такой в Дрибине еще не было. Ранее, чтобы установить зубной протез, местные жители вынуждены были ездить в Могилев. Здесь все, что нужно: литейный аппарат, шлифовочный. На днях здесь ожидают приезд зубного техника из Горок.

Всего в новом отделении пять лечебных мест. Все оборудование новое. Но самое главное, теперь в Дрибине оказывают все виды стоматологических услуг.

Виктор Золотов, врач стоматолог-хирург стоматологического отделения Дрибинской центральной районной больницы:

Это, конечно, здорово, что мы переехали. Я восторгаюсь своим новым кабинетом. У меня кабинет со всеми удобствами для пациентов. Есть комната временного пребывания и зал для приема пациентов. В старой поликлинике такого не было.

Наталья Лесяк, главный врач Дрибинской центральной районной больницы:

Мы настроены на оказание стоматологических услуг не только жителям Дрибинского района, но и жителям соседних районов, а также гражданам соседней с нами России. Такие факты есть. Кто-то в гости приезжает, у кого-то родственники, знакомые. У нас все-таки услуги дешевле, чем в крупных городах.

На строительство и оборудование нового корпуса стоматологического отделения было потрачено более 17-ти миллиардов рублей. Это средства госпрограммы по преодолению последствий Чернобыльской аварии. В нынешнем году по этой же линии в Могилевскую область будет направлено 330 миллиардов. А значит объекты, которые нужны людям, появятся и в других районах Беларуси.