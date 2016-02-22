В Минске за выходные около 200 человек пострадали из-за гололеда

Новости Беларуси. От скользких дорог страдают и пешеходы. Так, только в Минске в выходные дни около 200 человек обратились за медицинской помощью по поводу гололёдных травм. 30 из них — госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Курочкин, пострадавший:

Шел на работу, вышел во дворы. Нога поскользнулась, что-то хрустнуло. Не могу стоять.

Сергей Дылевский, заведующим приемным отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Травм становится больше. Обращаемость в два раза увеличивается. Это травмы конечностей, головы, грудной клетки, ушибы, переломы ребер.