Как выбрать тонометр и правильно измерять давление?

Головокружение, свечение перед глазами, головная боль. Так начинаются проблемы с артериальным давлением. Перепады температуры и смены сезонов проверяют сосуды на прочность. Поэтому желательно, чтобы под рукой у вас всегда был тонометр, несмотря на то, сколько вам лет.