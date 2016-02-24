Как выбрать тонометр и правильно измерять давление?
Головокружение, свечение перед глазами, головная боль. Так начинаются проблемы с артериальным давлением. Перепады температуры и смены сезонов проверяют сосуды на прочность. Поэтому желательно, чтобы под рукой у вас всегда был тонометр, несмотря на то, сколько вам лет.
Тонометры бывают трёх видов: механический, автоматический и полуавтоматический.
Механические тонометры состоят из груши для нагнетания воздуха, манжеты, калейдоскопа и манометра. Такой вид тонометра даёт более точный результат.
Однако, чтобы измерить давление правильно, нужен очень острый слух.
Автоматические тонометры самые простые в использовании. Но на них – высокая стоимость и высокий расход энергии.
А вот в полуавтоматических – золотая середина. Правда, манжету придётся накачивать самостоятельно.