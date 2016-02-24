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Как выбрать тонометр и правильно измерять давление?

24 февраля 2016 10:58
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Головокружение, свечение перед глазами, головная боль. Так начинаются проблемы с артериальным давлением. Перепады температуры и смены сезонов проверяют сосуды на прочность. Поэтому желательно, чтобы под рукой у вас всегда был тонометр, несмотря на то, сколько вам лет.

Как выбрать тонометр и правильно измерять давление?-1

Тонометры бывают трёх видов: механический, автоматический и полуавтоматический.

Механические тонометры состоят из груши для нагнетания воздуха, манжеты, калейдоскопа и манометра. Такой вид тонометра даёт более точный результат.

Как выбрать тонометр и правильно измерять давление?-4

Однако, чтобы измерить давление правильно, нужен очень острый слух.

Автоматические тонометры самые простые в использовании.  Но на них – высокая стоимость и высокий расход энергии.

Как выбрать тонометр и правильно измерять давление?-7

А вот в полуавтоматических – золотая середина. Правда, манжету придётся накачивать самостоятельно.

# Здоровье # Фотофакт # Консультация врача # Виктория Ходосок # Виктория Язвинская

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