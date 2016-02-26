Внезапное желание съесть что-нибудь «вкусненькое». О чем говорит такой сигнал нашего организма?

А у вас возникало внезапное желание съесть что-нибудь вкусненькое? И наверняка устоять перед соблазном – не получалось. А ведь такой сигнал нашего организма – повод обратить внимание на своё здоровье.

Специалисты утверждают, что виной всему – скачки инсулина.

Шоколад. Особая страсть для любого ценителя сладостей. Если отказаться от этого лакомства не удается, так и быть: можно пойти на поводу у своего здоровья. В таком случае – отдайте предпочтение тёмному шоколаду. А лучше – обратите внимание на продукты с высоким содержанием магния: семечки, бананы, орехи, бобовые, рыбу, натуральный йогурт и авокадо.

Вас потянуло на солёненькое? Чаще всего такое желание возникает после тяжёлых физических нагрузок или вследствие болезни. Не замечали? Солёные огурчики, помидорчики, рассолы. У вас –обезвоживание. В организме падает уровень натрия.

Простой белый хлеб вам друг кажется самым вкусным кулинарным изыском? Вашему организму необходим триптофан. Эта аминокислота содержится в яйцах, мясе птицы и бананах.

А вот психологи утверждают, что постоянное желание пожевать что-нибудь вкусненькое – зачастую связано с борьбой со стрессом. И поясняют, что «заедая» проблему, мы отвлекаемся от стрессовой ситуации и достигаем некоторой эмоциональной стабильности. А чтобы это не вошло в привычку, лечебные лекари предлагают свой метод: записывать на листке бумаги как можно больше приятных занятий, которые успокаивают нас также эффективно, как и еда.