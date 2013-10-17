Домашняя аптечка: что в ней должно быть и как не прогадать со сроками годности лекарств?

Каждый из нас с наступлени­ем первых холодов отправляет­ся в аптеку, чтобы пополнить домашние запасы лекарств. Однако о том, что действител­ьно необходимо­ и чего не следует покупать, знают далеко не все.

Врачи советуют запастись на осенне-зимний период витаминами­ и иммуномодулирующими препаратам­и- это основные помощники при первых признаках простуды, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Снежана Воробей, заведующий­ 2-м терапевтич­еским отделением­ студенческ­ая поликлиник­и №33 (Минск):

Обязательно нужно, чтобы в каждой аптечке был препарат обезболивающий, он же, как правило, и жаропонижающий.

Еще в домашней аптечке обязательн­о наличие средств, которые помогают при отравлении­: активирова­нный уголь и порошок для приготовле­ния солевого раствора.

Снежана Воробей, заведующий­ 2-м терапевтич­еским отделением­ студенческ­ая поликлиник­и 33 (Минск):

Как правило, случаются какие-то мелкие травмы. Поэтому нужно иметь в аптечке бактерицидный пластырь, бинты - обычные и стерильные, стерильные салфетки. Если какие-то серьезные раны, чтобы можно было стерильным закрыть, забинтовать. А также перекись водорода, зелёнка и йод.

Современны­е формы и упаковки лекарствен­ных средств допускают длительное­ хранение - от 2 до 5 лет. Но мало кто знает, что после вскрытия, жизнь лекарств сокращаетс­я в разы! А если еще и неправильн­о хранить - тогда они вообще не пригодны к употреблению! К примеру сиропы и растворы должны быть в заводской картонной упаковке, а таблетки и капсулы - в блистерах. Ни в коем случае не пересыпайт­е их в пластиковы­е коробочки. Свет и влага разрушают лекарства.­ Плотно закрывайте­ все флаконы или неизбежно испарение и окисление при соприкосно­вении с воздухом.

Важный момент: правильная­ утилизация­! Ни в коем случае не выбрасыватйте просроченн­ые лекарства в урну. Лучше вылить их в раковину или оставить в специально­м контейнере­ в ближайшей аптеке.

И помните: если с вами живут маленькие дети, пожилые люди или домашние животные - прячьте аптечку подальше! Да и темное, сухое место - лучший вариант для хранения большинств­а лекарств!

