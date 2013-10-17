Домашняя аптечка: что в ней должно быть и как не прогадать со сроками годности лекарств?

Каждый из нас с наступлением первых холодов отправляется в аптеку, чтобы пополнить домашние запасы лекарств. Однако о том, что действительно необходимо и чего не следует покупать, знают далеко не все.
Врачи советуют запастись на осенне-зимний период витаминами и иммуномодулирующими препаратами- это основные помощники при первых признаках простуды, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Снежана Воробей, заведующий 2-м терапевтическим отделением студенческая поликлиники №33 (Минск):
Обязательно нужно, чтобы в каждой аптечке был препарат обезболивающий, он же, как правило, и жаропонижающий.
Еще в домашней аптечке обязательно наличие средств, которые помогают при отравлении: активированный уголь и порошок для приготовления солевого раствора.
Снежана Воробей, заведующий 2-м терапевтическим отделением студенческая поликлиники 33 (Минск):
Как правило, случаются какие-то мелкие травмы. Поэтому нужно иметь в аптечке бактерицидный пластырь, бинты - обычные и стерильные, стерильные салфетки. Если какие-то серьезные раны, чтобы можно было стерильным закрыть, забинтовать. А также перекись водорода, зелёнка и йод.
Современные формы и упаковки лекарственных средств допускают длительное хранение - от 2 до 5 лет. Но мало кто знает, что после вскрытия, жизнь лекарств сокращается в разы! А если еще и неправильно хранить - тогда они вообще не пригодны к употреблению! К примеру сиропы и растворы должны быть в заводской картонной упаковке, а таблетки и капсулы - в блистерах. Ни в коем случае не пересыпайте их в пластиковые коробочки. Свет и влага разрушают лекарства. Плотно закрывайте все флаконы или неизбежно испарение и окисление при соприкосновении с воздухом.
Важный момент: правильная утилизация! Ни в коем случае не выбрасыватйте просроченные лекарства в урну. Лучше вылить их в раковину или оставить в специальном контейнере в ближайшей аптеке.
И помните: если с вами живут маленькие дети, пожилые люди или домашние животные - прячьте аптечку подальше! Да и темное, сухое место - лучший вариант для хранения большинства лекарств!