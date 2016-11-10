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Белорусские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению ритма сердца беременной женщине

10 ноября 2016 13:17
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Новости Беларуси. Два сердца бьются в один такт. Уникальную операцию провели белорусские медики. Ранее в таких случаях вероятность стать матерью для женщины равнялась нулю. При аритмии и тахикардии беременность попросту прерывали.

И вот он – прогресс. Пациентке через вены к сердцу подведены электроды. Они выравнивают сердцебиение. Теперь угрозы здоровью ни будущей мамы, ни ребенка нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ирина Борцевич:
Я очень волновалась за себя и за ребенка. Врачи очень профессионально сработали, оперативно. Надеюсь, что все хорошо будет. Уверена, что врачи мне помогут.

# общество # Операции на сердце

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