Белорусские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению ритма сердца беременной женщине

Новости Беларуси. Два сердца бьются в один такт. Уникальную операцию провели белорусские медики. Ранее в таких случаях вероятность стать матерью для женщины равнялась нулю. При аритмии и тахикардии беременность попросту прерывали.

И вот он – прогресс. Пациентке через вены к сердцу подведены электроды. Они выравнивают сердцебиение. Теперь угрозы здоровью ни будущей мамы, ни ребенка нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ирина Борцевич:

Я очень волновалась за себя и за ребенка. Врачи очень профессионально сработали, оперативно. Надеюсь, что все хорошо будет. Уверена, что врачи мне помогут.