В Боровлянах после капремонта открылось здание детской и стоматологической поликлиник. Что нового?

О том, как устроена работа и какие современные возможности получили врачи и пациенты, – в материале Ольги Пасечник.

Открытие современных поликлиник, модернизация медучреждений и внедрение высоких технологий – все это работает на повышение доступности и качества медицинской помощи. В Боровлянах после капитального ремонта распахнуло двери обновленное здание детской и стоматологической поликлиник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это единственное учреждение в Минском районе, которое специализируется исключительно на детском населении: здесь обслуживают почти 13 тысяч детей, включая 335 малышей до года.

От электронной регистратуры до оперативной диагностики. После капитального ремонта детская поликлиника Минского района стала настоящим подарком для маленьких пациентов и их родителей. Теперь это пространство, где высокие технологии и профессионализм врачей подкреплены искренней заботой. Рассчитана поликлиника на 415 посещений в смену.

Ольга Баскакова, заведующая детской поликлиникой Минской центральной районной клинической больницы:

У нас два педиатрических отделения, то есть у нас 14 педиатрических участков. Две заведующие отделением. У нас есть прививочный отдельный кабинет, где мы выполняем вакцинацию.

Кабинет оториноларинголога. Здесь установили современный ЛОР-аппарат. Эндоскопическая система позволяет врачу видеть полость носа и носоглотки под разными углами. А система промывания ушей автоматически подогревает воду до комфортных 37 градусов.