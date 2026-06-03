В Боровлянах после капремонта открылось здание детской и стоматологической поликлиник. Что нового?
Открытие современных поликлиник, модернизация медучреждений и внедрение высоких технологий – все это работает на повышение доступности и качества медицинской помощи. В Боровлянах после капитального ремонта распахнуло двери обновленное здание детской и стоматологической поликлиник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это единственное учреждение в Минском районе, которое специализируется исключительно на детском населении: здесь обслуживают почти 13 тысяч детей, включая 335 малышей до года.
О том, как устроена работа и какие современные возможности получили врачи и пациенты, – в материале Ольги Пасечник.
От электронной регистратуры до оперативной диагностики. После капитального ремонта детская поликлиника Минского района стала настоящим подарком для маленьких пациентов и их родителей. Теперь это пространство, где высокие технологии и профессионализм врачей подкреплены искренней заботой. Рассчитана поликлиника на 415 посещений в смену.
В Беларуси материнству и детству уделяется большое внимание – Сергеенко.
Ольга Баскакова, заведующая детской поликлиникой Минской центральной районной клинической больницы:
У нас два педиатрических отделения, то есть у нас 14 педиатрических участков. Две заведующие отделением. У нас есть прививочный отдельный кабинет, где мы выполняем вакцинацию.
Кабинет оториноларинголога. Здесь установили современный ЛОР-аппарат. Эндоскопическая система позволяет врачу видеть полость носа и носоглотки под разными углами. А система промывания ушей автоматически подогревает воду до комфортных 37 градусов.
Светлана Сороко, врач-оториноларинголог Минской центральной районной клинической больницы:
Дополнительными опциями является наличие в составе рабочего места системы вакуумной аспирации, помогающая выполнять всем известную процедуру «кукушка», суть которой – промывание полости носа методом перемещения жидкости. Присутствует система подачи сжатого воздуха, которая применяется нами для распыления лекарственных средств в полость носа и полость рта.
На базе поликлиники работают кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры. Здесь помогают восстановиться после травм и переломов, вывихов, а также при неврологических заболеваниях и нарушениях осанки. Работает школа сколиоза, а среди оборудования – велотренажеры и многофункциональная беговая дорожка.
Подробности в видео.