На «Белагро-2026» проходит республиканский конкурс на лучшую племенную лошадь

Помимо сугубо деловой повестки, на «Белагро» всегда есть место масштабным зрелищам. На площадку племенного животноводства приходят целыми семьями, чтобы увидеть лучшие достижения наших селекционеров и уникальные породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из самых запоминающихся событий сегодня, 3 июня, стал конный конкурс. Гордость экспозиции – белорусская упряжная. Это наша единственная национальная порода, которая ведет свой род от диких лесных тарпанов. Она ценится за невероятную выносливость, добрый нрав и редкие нарядные масти. Эти сильные лошади способны перевозить грузы в несколько тонн, но при этом они очень послушны, дружелюбны и легко идут на контакт с человеком.

Юлия Еремина, зоотехник-селекционер ОАО «Полесская нива»:

Они более универсальны. Они и в седло, и в телегу, и в огонь, и в воду просто. Они компаньоны, они лучшие друзья человека. Порода была создана в 1990-х годах. Раньше она называлась «Ольшанской». Она была зарегистрирована в 2000 году.

Выставка животных открыта до конца недели. Это редкая возможность в одном месте увидеть лучшие племенные породы – от элитного крупно-рогатого скота до редких видов коз и овец, которых вырастили в наших хозяйствах.