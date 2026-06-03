Этот объект – часть масштабного проекта «Спорт для всех», который по всей стране развивает Президентский спортивный клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Малорите открыли современную многофункциональную площадку для воркаута. Новое фитнес-пространство продумано до мелочей. Технологичные снаряды позволяют эффективно тренироваться и новичкам, и профессиональным атлетам. Расположился объект на территории местной детско-юношеской школы, где культивируют легкую атлетику и гандбол, а недавно открыли и секцию плавания.

Я занимаюсь легкой атлетикой. Мне тут очень нравится. Буду сюда ходить.

Можно делать упражнения, размяться, поиграть в баскетбол, порисовать мелками и подкачаться хорошенько.

Светлана Климчук, директор детско-юношеской спортивной школы Малоритского района:

Мы видим приток населения. По вечерам здесь нет отбоя, детки приходят, и не только дети, а также их родители, бабушки и дедушки. Масштабный проект «Спорт для всех» охватывает все больше регионов Беларуси. Президентский спортивный клуб запустил эту инициативу еще в 2021 году. Результат работы – свыше 170 воркаут-площадок, где спорт доступен абсолютно каждому. И в 2026 году организаторы готовятся побить прежние рекорды по числу новых спортивных объектов.