Этот объект – часть масштабного проекта «Спорт для всех», который по всей стране развивает Президентский спортивный клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот объект – часть масштабного проекта «Спорт для всех», который по всей стране развивает Президентский спортивный клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Малорите открыли современную многофункциональную площадку для воркаута. Новое фитнес-пространство продумано до мелочей. Технологичные снаряды позволяют эффективно тренироваться и новичкам, и профессиональным атлетам. Расположился объект на территории местной детско-юношеской школы, где культивируют легкую атлетику и гандбол, а недавно открыли и секцию плавания.
Я занимаюсь легкой атлетикой. Мне тут очень нравится. Буду сюда ходить.
Можно делать упражнения, размяться, поиграть в баскетбол, порисовать мелками и подкачаться хорошенько.
Светлана Климчук, директор детско-юношеской спортивной школы Малоритского района:
Мы видим приток населения. По вечерам здесь нет отбоя, детки приходят, и не только дети, а также их родители, бабушки и дедушки.
Масштабный проект «Спорт для всех» охватывает все больше регионов Беларуси. Президентский спортивный клуб запустил эту инициативу еще в 2021 году. Результат работы – свыше 170 воркаут-площадок, где спорт доступен абсолютно каждому. И в 2026 году организаторы готовятся побить прежние рекорды по числу новых спортивных объектов.
Юрий Хомич, начальник управления спорта Брестского облисполкома:
До конца августа, до 1 сентября мы планируем открыть девять таких площадок в Брестской области, в разных регионах. В прошлом году мы открыли восемь площадок. Мы уверены, что реализуем строительство четырех мини-футбольных полей в Брестской области. Также будет заменено два больших полномасштабных поля. Это в Бресте, на стадионе «Юность», которые физически себя износили. А также в Лунинце, тоже на стадионе, где было построено одно из первых полей с искусственным покрытием.
Такие площадки уже работают практически во всех регионах страны. Причем все новые объекты адаптированы для параВоркаута, чтобы спорт стал по-настоящему инклюзивным и доступным абсолютно для всех.