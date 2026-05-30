Почему периодонтит опаснее кариеса? Рассказал стоматолог-терапевт
Периодонтит – это заболевание, которое может серьезно повлиять на здоровье и качество жизни. В отличие от кариеса, который поражает только сам зуб, периодонтит влияет на более глубокие слои, включая костную ткань и связки, которые удерживают зуб в челюсти.
Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Это длительное воспаление заболеваний вокруг корня зуба, то есть тканей периодонта. Он возникает как результат не вылеченного вовремя кариеса и воспаления нерва – пульпита. Также периодонтит может быть вызван травмой зуба. Периодонтит чаще протекает бессимптомно и выявляется только на рентгеновских снимках. Однако могут быть боли при накусывании на зуб, подвижность зуба, изменение цвета зуба и его обширное разрушение.
Периодонтит – это скрытый враг, который медленно, но верно разрушает основу зуба. Чем дальше развивается заболевание, тем сильнее становятся симптомы. Десна могут начать отходить от зубов, образуя так называемые карманы. В этих карманах скапливается еще больше бактерий, и процесс ускоряется.
Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Для того, чтобы поставить диагноз периодонтит, необходимо провести дополнительное исследование. Это термопроба. Она всегда отрицательна, потому что зуб с погибшим либо удаленным нервом не может реагировать на холодовые раздражители. Однако, на горячие продукты боль может усиливаться в результате того, что есть гной, отек и воспаление. Для того, чтобы поставить диагноз точно, необходимо провести рентген-диагностику. Лучше в формате 3D-снимка, на которой будет виден очаг деструкции костной ткани, то есть воспаление в кости, в котором, по сути, и находятся все микроорганизмы, которые и вызвали это воспаление.
Если периодонтит не лечить, со временем воспалительный процесс приведет к разрушению костной ткани, которая удерживает зуб в лунке. Кроме того, инфекция может распространяться, вызвать припухлость, абсцессы и даже повышение температуры тела. В таких случаях состояние пациента становится не только неприятным, но и опасным для здоровья.
Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Лечением периодонтита является: вычищение каналов, пломбировка их с предварительным промыванием большим количеством различных антисептиков, которые и устраняют эту инфекцию. После пломбировки каналов зуб необходимо покрыть коронкой для того, чтобы создать герметизм, поскольку при периодонтите разрушение зуба чаще всего имеет такую площадь, что пломбой зуб уже восстановить невозможно, и выходом будет коронка. Второй способ лечения периодонтита – это, к сожалению, удаление зуба, поэтому желательно сосредоточиться на первом.
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