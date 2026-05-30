Почему периодонтит опаснее кариеса? Рассказал стоматолог-терапевт

Периодонтит – это заболевание, которое может серьезно повлиять на здоровье и качество жизни. В отличие от кариеса, который поражает только сам зуб, периодонтит влияет на более глубокие слои, включая костную ткань и связки, которые удерживают зуб в челюсти.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»: Это длительное воспаление заболеваний вокруг корня зуба, то есть тканей периодонта. Он возникает как результат не вылеченного вовремя кариеса и воспаления нерва – пульпита. Также периодонтит может быть вызван травмой зуба. Периодонтит чаще протекает бессимптомно и выявляется только на рентгеновских снимках. Однако могут быть боли при накусывании на зуб, подвижность зуба, изменение цвета зуба и его обширное разрушение.

Периодонтит – это скрытый враг, который медленно, но верно разрушает основу зуба. Чем дальше развивается заболевание, тем сильнее становятся симптомы. Десна могут начать отходить от зубов, образуя так называемые карманы. В этих карманах скапливается еще больше бактерий, и процесс ускоряется.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Для того, чтобы поставить диагноз периодонтит, необходимо провести дополнительное исследование. Это термопроба. Она всегда отрицательна, потому что зуб с погибшим либо удаленным нервом не может реагировать на холодовые раздражители. Однако, на горячие продукты боль может усиливаться в результате того, что есть гной, отек и воспаление. Для того, чтобы поставить диагноз точно, необходимо провести рентген-диагностику. Лучше в формате 3D-снимка, на которой будет виден очаг деструкции костной ткани, то есть воспаление в кости, в котором, по сути, и находятся все микроорганизмы, которые и вызвали это воспаление.