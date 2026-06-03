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Развитие сотрудничества Беларуси и Турции обсудили в Совете Республики

03 июня 2026 13:55
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Товарооборот Беларуси и Турции за первый квартал вырос на 15 %. Перспективы делового партнерства сегодня, 3 июня, обсуждались на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с делегацией деловых кругов Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие сотрудничества Беларуси и Турции обсудили в Совете Республики-2

Сейчас в нашей стране работает почти 150 предприятий с турецким капиталом. Минск открыт для создания новых совместных производств и внедрения современных технологий – от промышленности и нефтехимии до аграрного сектора. Особое внимание – устранению барьеров в торговле и росту турпотока. В 2025 году на турецких курортах отдохнули около 350 тысяч белорусов. Ответный интерес турецких гостей пока скромнее, но обе стороны намерены серьезно изменить эту динамику.

Развитие сотрудничества Беларуси и Турции обсудили в Совете Республики-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня, я уверена, обсудим те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества. В Беларуси вы сможете посетить нашу выставку «Белагро». Вы можете ознакомиться с нашими предприятиями, встретиться с руководителями наших предприятий, нашего бизнеса, чтобы продолжить то сотрудничество, которое развивается в наших странах. Мы выпускаем свой легковой автомобиль и хорошее производство, которое пользуется сегодня популярностью далеко за пределами нашей страны. Это легкая промышленность, это сельское хозяйство. 

Развитие сотрудничества Беларуси и Турции обсудили в Совете Республики-6

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
Мы готовы закупать белорусские товары, рады покупкам турецких товаров в Беларуси и готовы к совместному производству продукции для поставки на рынки третьих стран. И сегодняшняя встреча – это один из элементов постоянно ведущегося диалога и спектра встреч, которые происходят регулярно.

Турецкие бизнесмены подчеркивают стремление максимально углубить промышленную кооперацию и партнерство. В рамках визита в Беларусь зарубежные гости посетят международную выставку «Белагро», где проведут предметные переговоры с руководителями наших ведущих предприятий.

Более 570 компаний из 12 стран! Крупнейший аграрный форум СНГ продолжает работу в Минске.

# Беларусь-Турция # Наталья Кочанова

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