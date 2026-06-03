Развитие сотрудничества Беларуси и Турции обсудили в Совете Республики

Товарооборот Беларуси и Турции за первый квартал вырос на 15 %. Перспективы делового партнерства сегодня, 3 июня, обсуждались на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с делегацией деловых кругов Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в нашей стране работает почти 150 предприятий с турецким капиталом. Минск открыт для создания новых совместных производств и внедрения современных технологий – от промышленности и нефтехимии до аграрного сектора. Особое внимание – устранению барьеров в торговле и росту турпотока. В 2025 году на турецких курортах отдохнули около 350 тысяч белорусов. Ответный интерес турецких гостей пока скромнее, но обе стороны намерены серьезно изменить эту динамику.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы сегодня, я уверена, обсудим те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества. В Беларуси вы сможете посетить нашу выставку «Белагро». Вы можете ознакомиться с нашими предприятиями, встретиться с руководителями наших предприятий, нашего бизнеса, чтобы продолжить то сотрудничество, которое развивается в наших странах. Мы выпускаем свой легковой автомобиль и хорошее производство, которое пользуется сегодня популярностью далеко за пределами нашей страны. Это легкая промышленность, это сельское хозяйство.

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Мы готовы закупать белорусские товары, рады покупкам турецких товаров в Беларуси и готовы к совместному производству продукции для поставки на рынки третьих стран. И сегодняшняя встреча – это один из элементов постоянно ведущегося диалога и спектра встреч, которые происходят регулярно.

Турецкие бизнесмены подчеркивают стремление максимально углубить промышленную кооперацию и партнерство. В рамках визита в Беларусь зарубежные гости посетят международную выставку «Белагро», где проведут предметные переговоры с руководителями наших ведущих предприятий.