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Личный портал пациента: результаты анализов можно будет узнать онлайн

19 июня 2018 09:49
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Новости Беларуси. В последнее время отмечается технологический прогресс в сфере медицинского обслуживания минчан. Что нового предлагают внедрить власти столицы, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Мы в этом году развиваем такие сервисы как личный портал пациента. Это дополнительные сервисы, которые позволят пациенту, зарегистрировавшись на сайте и войдя в свой личный кабинет, увидеть свой анализ крови, который он сдал, кардиограмму…

Чтобы при необходимости можно было взять на электронный носитель и эту информацию иметь при себе.

Также мы планировали, чтобы в этот портал в личный кабинет предоставлять информацию пациенту по ведению образа жизни, по питанию, по степени активности в день в зависимости от того, какое заболевание он имеет, сколько можно выпивать жидкости с теми или иными хроническими заболеваниями. То есть это целенаправленные такие рекомендации конкретно индивидуально данному пациенту.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»

# Медицина # Здоровье # Сергей Малышко

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