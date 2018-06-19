Личный портал пациента: результаты анализов можно будет узнать онлайн

Новости Беларуси. В последнее время отмечается технологический прогресс в сфере медицинского обслуживания минчан. Что нового предлагают внедрить власти столицы, рассказываем в программе «Большой город».

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы в этом году развиваем такие сервисы как личный портал пациента. Это дополнительные сервисы, которые позволят пациенту, зарегистрировавшись на сайте и войдя в свой личный кабинет, увидеть свой анализ крови, который он сдал, кардиограмму…

Чтобы при необходимости можно было взять на электронный носитель и эту информацию иметь при себе.

Также мы планировали, чтобы в этот портал в личный кабинет предоставлять информацию пациенту по ведению образа жизни, по питанию, по степени активности в день в зависимости от того, какое заболевание он имеет, сколько можно выпивать жидкости с теми или иными хроническими заболеваниями. То есть это целенаправленные такие рекомендации конкретно индивидуально данному пациенту.

О развитии медицины в Минске: «Большой город»