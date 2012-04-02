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В Беларуси создадут списки граждан, которые заявили о своем несогласии отдать органы и ткани после смерти, а также лиц, которым проведена трансплантация

02 апреля 2012 10:35
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Новости Беларуси. Министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко, выступая на открывшейся весенней сессии в Палате представителей, заявил, что в стране планируется создать единый перечень трансплантаций. Подобные списки созданы во многих странах.

В белорусскую базу данных предполагается внести информацию о гражданах, которые заявили о своем несогласии отдать органы и ткани после смерти, а также лицах, которым проведена трансплантация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Создание единого регистра трансплантаций позволит осуществлять контроль за использованием органов и тканей человека, а также обеспечит оперативное оказание медицинской помощи лицам, нуждающимся в трансплантации.

Олег Величко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи:
Чтобы защитить сегодня права человека, чтобы каждый человек знал, что у него после смерти без его согласия не возьмут органы. Вот это механизм сегодня и нужен.
Наша трансплантология соответствует всем европейским стандартам и находится на хорошем уровне.

Также в первом чтении принят законопроект «О коммерческой тайне». Всего же в новом законотворческом сезоне палата представителей планирует рассмотреть около 70 законопроектов.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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