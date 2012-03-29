Новости Беларуси. Более строго контролировать продажу лекарств без рецепта Минздрав Беларуси начнет с середины этого года. Уже разработана и специальная компьютерная программа, позволяющая сразу определить в свободном ли доступе находится лекарство.

Сегодня в Беларуси из почти шести тысяч зарегистрированных лекарств около тысячи отпускаются в аптеках без рецепта. Это жаропонижающие, анальгетики и средства растительного происхождения для оказания первой помощи.

Покупать препараты, которые не входят в перечень для свободной продажи, с июля можно будет только по рецепту врача. С этого времени нарушение порядка реализации лекарств для аптек чревато лишением лицензии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.