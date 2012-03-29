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В США 37-летнему мужчине за 36 часов имплантировали новую челюсть, зубы, губы, нос и язык

29 марта 2012 07:07
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В США провели самую масштабную в истории современной медицины операцию по пересадке лица. 37-летнему Ричарду Норрису имплантировали новую челюсть, зубы, губы, нос и язык. Операция продолжалась 36 часов.

Финансирование на себя взяли ВМФ США. Американские военные надеются, что полученный опыт поможет при лечении пострадавших в Ираке и Афганистане.

15 лет назад Норрис в результате несчастного случая потерял губы и нос, его рот почти потерял способность к движению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, по словам медиков, мужчина сможет вернуться к нормальной жизни.

# Пересадка органов # Здоровье # Фотофакт

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