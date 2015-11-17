Прямой эфир

В Беларуси разработали мобильное приложение для врачей – электронный помощник с описанием действий лекарств

17 ноября 2015 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые информационные технологии берут на вооружение и белорусские медики. В стране разработали мобильное приложение для врачей. Электронный помощник будет содержать описание того, как действует тот или иной препарат, в том числе антибиотик. Кроме того он будет подсказывать, какие лекарства наиболее рационально назначить в данном конкретном случае.

Приложение, подготовленное с участием Всемирной организации здравоохранения, является пилотным и будет бесплатно предоставляться практикующим врачам с начала 2016 года. Также сейчас в стране разрабатывается электронная амбулаторная карта, куда будут вноситься все лекарства, которые принимал пациент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Минск: на базе больницы скорой медицинской помощи открывается современный ангиографический кабинет, аналогов которому нет в Минске
16 ноября 2015 18:45

Минск: на базе больницы скорой медицинской помощи открывается современный ангиографический кабинет, аналогов которому нет в Минске

Наталия Карлович, главврач УЗ «Городской эндокринологический диспансер»: Как не допустить развитие сахарного диабета?
13 ноября 2015 07:24

Наталия Карлович, главврач УЗ «Городской эндокринологический диспансер»: Как не допустить развитие сахарного диабета?

7 советов, как сохранить силу и блеск волос зимой
12 ноября 2015 13:19

7 советов, как сохранить силу и блеск волос зимой