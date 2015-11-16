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Минск: на базе больницы скорой медицинской помощи открывается современный ангиографический кабинет, аналогов которому нет в Минске

16 ноября 2015 18:45
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Новости Беларуси. Технологии здоровья. На базе столичной больницы скорой помощи открывается современный ангиографический кабинет, аналогов которому нет в Минске. Здесь будут проводить передовые операции пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Комплекс полностью компьютеризован, что поможет с высокой точностью определять степень пораженности участков головного мозга, проводить комбинированные операции и, что немаловажно, визуализировать болезнь с разных точек.

Всего на базе больницы скорой помощи в Минске наблюдается более 2 тысяч пациентов с ишемическим мозговым инсультом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Больницы Минска # Здоровье # Павел Коновалов

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