Минск: на базе больницы скорой медицинской помощи открывается современный ангиографический кабинет, аналогов которому нет в Минске

Новости Беларуси. Технологии здоровья. На базе столичной больницы скорой помощи открывается современный ангиографический кабинет, аналогов которому нет в Минске. Здесь будут проводить передовые операции пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Комплекс полностью компьютеризован, что поможет с высокой точностью определять степень пораженности участков головного мозга, проводить комбинированные операции и, что немаловажно, визуализировать болезнь с разных точек.

Всего на базе больницы скорой помощи в Минске наблюдается более 2 тысяч пациентов с ишемическим мозговым инсультом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.