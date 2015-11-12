7 советов, как сохранить силу и блеск волос зимой

Ночи становятся все темней, погода все хуже, но это не значит, что ваши волосы должны потерять свой глянцевый блеск. Есть достаточно недорогие и легкие способы сохранения их здоровья даже в таких условиях!

7 шагов к сохранению здоровья ваших волос зимой:

1. Мойте волосы в холодной воде.

Вы просыпаетесь морозным зимним утром и последнее, чего бы вы хотели, это холодный душ, однако это пойдет на пользу вашим волосам. Горячая вода лишает влаги ваши волосы, что, в свою очередь, делает их сухими и ломкими. Если же вы не можете принимать холодный душ, то просто смойте кондиционер с волос прохладной водой, это закроет волосяные кутикулы.

2. Используйте аргановое масло.

Всем известно, что в зимний период кожа головы и волосы становятся суше. Чтобы избежать этого, используйте средства для ухода за волосами, содержащие увлажняющее аргановое масло или масло ореха макадамии. Масла питают волосы и защищают волосы от суровых погодных условий.

3. Регулярно подстригайте волосы.

Зимой очень важно подстригать секущиеся кончики волос. Из-за холодной погоды волосы становятся слабыми и ломкими, но регулярные стрижки помогут сохранить их здоровыми как можно дольше.

4. Не сушите волосы электроприборами.

Избегайте приборов, которые могут нанести вашим волосам тепловые повреждения. К ним относятся фен, утюжок для выпрямления волос или щипцы для завивки волос. До выхода из дома дайте вашим волосам самим высохнуть, а если утром для этого нет времени, то мойте волосы на ночь.

5. Приобретите хороший термозащитный спрей.

Если вы не можете обойтись без выпрямления волос, то купите качественный термозащитный спрей. Он защитит ваши локоны от теплового повреждения, что обеспечит блеск и силу вашим волосам.

6. Пейте витамины.

Зима – это время года, когда люди больше всего подвержены различным заболеваниям. Убедитесь, что вы получаете все необходимые витамины. Е полезен не только для укрепления волос, но также и для сердца. Капсулы с этим витамином можно найти в любой аптеке.

7. Мойте волосы реже.

Многие из вас, наверное, знают, что мыть волосы каждый день вредно, так как это вымывает естественные жиры с поверхности кожи, однако зимой ситуация еще больше усугубляется. Холодный воздух сушит волосы еще больше, так что мыть волосы следует не чаще чем два раза в неделю.

Перевод с The Sun: Лилия Соломенкова