Новости экономики за 06.02.2019

Новости Беларуси. Чистый приток рублевых средств юрлиц в банковскую систему достиг без малого миллиарда рублей за последний месяц 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значительно улучшило ситуацию с рублевой ликвидностью банков. Обстановку дополнил рост остатков на валютных счетах.

На начало года объем рублевых и валютных депозитов юрлиц достиг почти 15 миллиардов рублей, а это + 8,5 % только за декабрь. Прирост затронул все, кроме текущих валютных счетов, на которых денег стало меньше. Что произошло? Предприятия активно продавали валюту и пополняли рублевые счета.

ЗА ХЛЕБОМ И ЗРЕЛИЩАМИ В БЕЛАРУСЬ