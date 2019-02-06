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Новости экономики за 06.02.2019

06 февраля 2019 18:34
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Новости Беларуси. Чистый приток рублевых средств юрлиц в банковскую систему достиг без малого миллиарда рублей за последний месяц 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значительно улучшило ситуацию с рублевой ликвидностью банков. Обстановку дополнил рост остатков на валютных счетах.

Новости экономики за 06.02.2019-1

На начало года объем рублевых и валютных депозитов юрлиц достиг почти 15 миллиардов рублей, а это + 8,5 % только за декабрь. Прирост затронул все, кроме текущих валютных счетов, на которых денег стало меньше. Что произошло? Предприятия активно продавали валюту и пополняли рублевые счета.

ЗА ХЛЕБОМ И ЗРЕЛИЩАМИ В БЕЛАРУСЬ

Новости экономики за 06.02.2019-4

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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