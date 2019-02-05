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Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных способа

05 февраля 2019 08:17
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Готовь сани летом, а к пляжному сезону пора приводить себя в порядок уже сейчас. Ведь целлюлит, словно дамоклов меч, висит над всеми представительницами прекрасного пола. И если зимой спрятать рыхлые бёдра за десятками дэн не составит никакого труда, то в знойный день этот трюк не пройдет. 

Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных способа-1

Виктория Болбат, диетолог:
Генетический фактор здесь определенно будет иметь такое решающее значение, потому что правда, если у наших мам, бабушек есть целлюлит, то с высокой долей вероятности у нас в какой-то степени тоже появится целлюлит.   

Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных способа-4

А вот лень по артериям точно не передаётся и списать этот недуг на бабушку не выйдет. Если о фитнесе последний раз вы слышали лишь по телевизору, то жировые отложения ещё долго будут немым укором красоваться в области ваших ягодиц.   

Виктория Болбат:   
Сам по себе целлюлит – это явление, связанное с нарушением трофики, с нарушением питания клеток, то именно регулярная физическая активность позволит клеткам питаться полноценно и периферическим тканям получать столько полезных веществ, сколько им нужно и тогда не происходит этой деформации клеток, тканей, деформации коллагеновых эластиновых волокон.     

Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных способа-7

Враг номер три: трансжиры, которыми нас в достатке снабжает современная промышленность. Продукты с высоким содержанием транизомеров из жидких растительных масел щедро облепят бока и бёдра. В беспощадной борьбе с целлюлитом поможет здоровое питание. А вот о спреде, маргарине, пирожных, шоколадных плитках, фастфуде, газировке, кетчупе и майонезе следует забыть раз и навсегда.      

Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных способа-10

Виктория Болбат:   
Наше тело не может толком использовать трансжиры ни как энергетический материал, ни как строительный материал. В итоге трансжиры встраиваются в мембраны клеток и, таким образом, когда вот этих неправильных жиров с неправильной структурой в клетке много нарушается проницаемость мембраны и нарушается питание клетки. Клетка начинает страдать и постепенно это все выливается в то, что вся соединительная ткань начинает деформироваться. Это может вылиться в целлюлит.   

Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных способа-13

Для ленивиц, которых загнать в спортзал нельзя и под дулом пистолета, панацеей от апельсиновой корки станет антицеллюлитный массаж. При условии, что вы не станете после объедаться жареной картошкой с курицей, лежа на диване. Результат приятно удивит уже после нескольких сеансов, если у вас получится найти грамотного специалиста.

Врачи утверждают: боль и гематомы во время и после процедуры сигнализируют о том, что нужно вскакивать с кушетки и заняться поисками другого, более опытного мастера.   

Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных способа-16

# Здоровье # Здоровье # Виктория Болбат # Фотофакт # Здоровое питание

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