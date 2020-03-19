В Беларуси ещё 11 пациентов с коронавирусом получили первый отрицательный тест и скоро будут выписаны

Новости Беларуси. Еще 11 человек, заболевших коронавирусом, в ближайшее время могут выписаться из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки

Они получили первый отрицательный тест на наличие заболевания. Белорусские медики активно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, коллегами из Китая и Италии. Все действия в борьбе с вирусом направлены на эффективность, основная задача – сохранить здоровье людей.