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В Беларуси ещё 11 пациентов с коронавирусом получили первый отрицательный тест и скоро будут выписаны

19 марта 2020 14:01
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Новости Беларуси. Еще 11 человек, заболевших коронавирусом, в ближайшее время могут выписаться из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки

Они получили первый отрицательный тест на наличие заболевания. Белорусские медики активно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, коллегами из Китая и Италии. Все действия в борьбе с вирусом направлены на эффективность, основная задача – сохранить здоровье людей.

В Беларуси ещё 11 пациентов с коронавирусом получили первый отрицательный тест и скоро будут выписаны-1

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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