В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии

Новости Беларуси. В 14-й поликлинике Минска установили современный компьютерный томограф немецкого производства. С помощью него специалисты получают изображение внутренних органов с высокой точностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7 сентября в кабинете приняли первых пациентов. Исследование по направлению врача делают бесплатно. Пока в первую очередь обследуют людей с подозрением на пневмонию, но в будущем на современном аппарате планируют выполнять диагностику онкологических и других заболеваний.