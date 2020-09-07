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В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии

07 сентября 2020 20:49
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Новости Беларуси. В 14-й поликлинике Минска установили современный компьютерный томограф немецкого производства. С помощью него специалисты получают изображение внутренних органов с высокой точностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии-1

7 сентября в кабинете приняли первых пациентов. Исследование по направлению врача делают бесплатно. Пока в первую очередь обследуют людей с подозрением на пневмонию, но в будущем на современном аппарате планируют выполнять диагностику онкологических и других заболеваний.

В 14-й поликлинике начал работу кабинет компьютерной томографии-4

Валентина Марина, заведующая рентгенологическим отделением 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района:
Данное оборудование было только в стационарах. Теперь, благодаря городу, благодаря поставке, благодаря установке оборудования в восьми поликлиниках города, появилась возможность диагностировать заболевания на более раннем этапе, что позволяет нам, в свою очередь, более достоверно ставить диагноз и лечить больных.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Валентина Марина # Фотофакт

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