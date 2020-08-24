Прививка от гриппа не спасает от коронавируса. Почему врачи говорят, что в этом году особенно важно её сделать?

Новости Беларуси. До 4 миллионов человек в 2020 году планируют привить от гриппа. Сезонная вакцинация начинается уже с середины сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. До 4 миллионов человек в 2020 году планируют привить от гриппа. Сезонная вакцинация начинается уже с середины сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она пройдет в особых условиях. Совместная циркуляция гриппа и коронавируса представляет двойную угрозу. Высок риск одновременного заражения не одной инфекцией либо ситуации, когда к заболеванию присоединяется новое. При этом известно, что оба вируса обладают свойством неблагоприятно воздействовать на легочную ткань, вызывая пневмонии. Вакцина от гриппа не защитит от COVID-19, но есть научные данные, которые говорят о том, что она как минимум поможет легче его перенести.
Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Стоит понимать, что вакцина от гриппа – это препарат, который создает специфическую защиту от тех штаммов вируса, которые он содержит и которые, вероятнее всего, будут циркулировать в предстоящем сезоне. Но, помимо этого, имеется большое количество независимых исследований научных, которые доказывают, что современные вакцины, которые мы используем, повышают то звено иммунитета, которое помогает защищаться и от других респираторных вирусов. Вполне возможно, что это может быть и коронавирус.
Специалисты напоминают, что вакцинация против гриппа нужна всем. Особенно тем, кто в группе риска. Это люди старшего возраста, будущие мамы и лица с хроническими заболеваниями. Медики надеются привить до 75 % от их числа.