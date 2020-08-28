Имплантация зубов. Кому противопоказана и болезненная ли это процедура

Как восстановить утраченный зуб благодаря современным технологиям, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Дарья Секерич, корреспондент:

По статистике, к 40 годам человек теряет до пяти зубов. Если раньше единственным выходом было вставить вставные челюсти, то сейчас благодаря современным технологиям появились надежные импланты.

Имплантация – надежный способ восстановления зубов. Он приобрел огромную популярность не только среди специалистов, но и пациентов, которые теперь гордятся красивой улыбкой. Дарья Секерич:

Чувствует ли пациент разницу между настоящим зубом и имплантом? Роман Комар, врач-стоматолог, хирург:

Пациент с установленным имплантом не чувствует разницы между искусственным зубом и своим родным. Отличие дентального имплантата от более простых методов протезирования, это имеются в виду мостовидные протезы или съемное протезирование, в том, что он полностью копирует природный зуб. И, соответственно, пациент чувствует себя очень комфортно.

Зубной имплант – это искусственный корень зуба и прочная основа для съемного или постоянного протеза. Роман Комар:

Современная стоматология располагает на сегодня огромным возможностями восстановления отсутствующего зуба. Это съемные протезы, мостовидные протезы, искусственные коронки. Но более современным вариантом восстановления отсутствующих зубов является дентальная имплантация. Это молодая развивающаяся наука, но она очень перспективная, поскольку позволяет человеку достаточно быстро и комфортно получить предсказуемый результат.

Имплантат – несъемная конструкция, значит, исключены проблемы с натиранием, появлением воспалительных процессов, загрязнением пищей. Такая конструкция прослужит до 15 лет. Дарья Секерич:

Какие есть противопоказания к имплантации? Роман Комар:

Это заболевания крови, например, нарушение свертываемости. Человеку, который имеет гемофилию, устанавливать имплантаты противопоказано. Также злокачественные образования, наличие проблем с соединительной тканью.

Для успешного вживления импланта необходимо, чтобы кости обладали достаточной плотностью, а десны были здоровы. Также пациенты должны соблюдать гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога для осмотра. Дарья Секерич:

Имплантация – это больно? Роман Комар:

Конечно же, это безболезненная процедура, потому что проводится под анестезией. Иногда имплантацию делают даже под наркозом, это тоже возможно. Могу ответить на основе своего опыта установки дентальных имплантатов и отзывов пациентов. Когда я веду опрос, чувствовал ли пациент какой-то дискомфорт или боль, то пациенты очень сильно удивляются, потому что все боятся перед процедурой, но когда она заканчивается, все приятно удивлены, что это достаточно быстро и не болезненно.

Дарья Секерич:

После имплантации как себя вести? Роман Комар:

Из рекомендаций – не кушать после установки имплантата порядка двух часов, не вести активный физический образ жизни в ближайшее время. Назначаются определенные лекарственные препараты, которые пациент обязан принимать. Соблюдать гигиену полости рта. Желательно не жевать на ту сторону, где установлен имплантат.