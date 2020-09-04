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Кабинет компьютерной томографии открывается в 14-й поликлинике

04 сентября 2020 16:30
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Новости Беларуси. Высокотехнологичная диагностика в шаговой доступности. Кабинет компьютерной томографии появился в 14-й поликлинике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Кабинет компьютерной томографии открывается в 14-й поликлинике-1

В тестовом режиме аппарат уже апробирован, с понедельника (7 сентября) начнется обследование пациентов, в первую очередь – с подозрением на COVID-пневмонии. Кроме того, на современном оборудовании будут выполнять диагностику онкологических и других заболеваний. Все исследования для пациентов будут бесплатными.  

В 2020 году кабинеты компьютерной томографии появились в поликлиниках каждого района столицы.  

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Фотофакт

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