Кабинет компьютерной томографии открывается в 14-й поликлинике

Новости Беларуси. Высокотехнологичная диагностика в шаговой доступности. Кабинет компьютерной томографии появился в 14-й поликлинике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В тестовом режиме аппарат уже апробирован, с понедельника (7 сентября) начнется обследование пациентов, в первую очередь – с подозрением на COVID-пневмонии. Кроме того, на современном оборудовании будут выполнять диагностику онкологических и других заболеваний. Все исследования для пациентов будут бесплатными.

В 2020 году кабинеты компьютерной томографии появились в поликлиниках каждого района столицы.