УЗ «Минский консультационно-диагностический центр» отмечает свое 25-летие

25 лет Вы руководите центром. Может, что-то Вы ещё не успели сделать и какие у Вас есть планы? Думали ли Вы, что останетесь руководителем центра на протяжении 25 лет?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

Совсем не думал. Так сложилось. Что касается планов, у нас только одна мечта - закончить реконструкцию существующего корпуса.

Ходят слухи, что в Минском диагностическом центре очень слабая текучка кадров. Многие врачи, которые туда попадают, остаются, потому что им там комфортно.

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

Действительно, так оно и есть. Сотрудников, которые работают у нас более 15 лет, у нас 150 человек из 400 из общего числа сотрудников центра. Наверное, где-то 66 человек, которые работают, - 1988, 1989 год. Текучка есть, точно также как и в любом учреждении.

Есть ли какая-то сезонность обследований? Когда больше пациентов?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

Сезонности нет. Обследование проводится всегда в любое время года. Поскольку летом население уезжает в отпуска, на дачи, то, естественно, основная нагрузка начинается с сентября.

Какое самое популярное исследование?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

Ультразвуковое исследование. Оно не требует никакой специальной подготовки, дополнительных моментов, чтобы пройти данное исследование.

Как часто нужно проходить медицинское обследование?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

Есть определенный контингент пациентов в зависимости от производства, который просто обязан пройти раз в год этот медосмотр, потому что он связан с характером его трудовой деятельности.

Декабрь - месяц и рождественских и новогодних праздников. Как подготовить себя?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

В период праздников нужно относиться к еде точно также как мы относимся к ней в обычные будние дни. Естественно, хочется попробовать чего-то вкусненького и сладенького, но везде есть своя определённая мера. Нужно немного думать о себе, не забывать!