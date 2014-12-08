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УЗ «Минский консультационно-диагностический центр» отмечает свое 25-летие

08 декабря 2014 07:01
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25 лет Вы руководите центром. Может, что-то Вы ещё не успели сделать и какие у Вас есть планы? Думали ли Вы, что останетесь руководителем центра на протяжении 25 лет?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
Совсем не думал. Так сложилось. Что касается планов, у нас только одна мечта - закончить реконструкцию существующего корпуса. 

Ходят слухи, что в Минском диагностическом центре очень слабая текучка кадров. Многие врачи, которые туда попадают, остаются, потому что им там комфортно.

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
Действительно, так оно и есть. Сотрудников, которые работают у нас более 15 лет, у нас 150 человек из 400 из общего числа сотрудников центра. Наверное, где-то 66 человек, которые работают, - 1988, 1989 год. Текучка есть, точно также как и в любом учреждении. 

Есть ли какая-то сезонность обследований? Когда больше пациентов?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
Сезонности нет. Обследование проводится всегда в любое время года. Поскольку летом население уезжает в отпуска, на дачи, то, естественно, основная нагрузка начинается с сентября. 

Какое самое популярное исследование?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
Ультразвуковое исследование. Оно не требует никакой специальной подготовки, дополнительных моментов, чтобы пройти данное исследование.

Как часто нужно проходить медицинское обследование?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
Есть определенный контингент пациентов в зависимости от производства, который просто обязан пройти раз в год этот медосмотр, потому что он связан с характером его трудовой деятельности. 

Декабрь - месяц и рождественских и новогодних праздников. Как подготовить себя?

Анатолий Толкачев, главный врач УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
В период праздников нужно относиться к еде точно также как мы относимся к ней в обычные будние дни. Естественно, хочется попробовать чего-то вкусненького и сладенького, но везде есть своя определённая мера. Нужно немного думать о себе, не забывать! 

 

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Учреждения здравоохранения # Анатолий Толкачев

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