Из-за врачебной ошибки 11-летнему ребенку пришлось ампутировать руку

Новости Беларуси. Врачебная ошибка едва не стоила жизни 11-летнему ребенку. Банальный перелом руки обернулся ее полной ампутацией. Трагическая история началась еще в августе, когда мальчик несколько дней после вполне обычной травмы проходил со слишком тугим гипсом. И пока следователи выясняют, кто виноват, шестиклассник стал инвалидом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Мушатенко:

Я очень хотел пойти в армию и стать солдатом.

Настоящая мужская мечта. Мечта, которой не суждено сбыться. 11-летний Стас летом упал с качелей и сломал руку. Оршанские врачи наложили мальчику гипс и отпустили домой. Однако уже к вечеру боли в руке терпеть стало невозможно, к тому же у ребенка поднялась высокая температура.

Станислав Мушатенко:

Когда рука болела, я просыпался в 2 часа ночи. И так сидел до утра.

За помощью мама с ребенком обратились к врачам по месту жительства — в Дубровенскую больницу. Но там заверили: при переломе такое бывает. Через 5 дней нестерпимых болей пальцы на левой руке начали чернеть. В таком состоянии мальчика доставили в детскую областную больницу. Здесь собрали лучших врачей из Витебска и Минска. Но они вынуждены были признать: спасти руку уже невозможно.

Александр Питкевич, главный врач Витебской детской областной клинической больницы:

Был выставлен диагноз: гангрена предплечья с переходом на плечо. Консилиумом было принято решение, что необходимо произвести операцию ампутацию конечности ввиду тяжелого состояния. Состояния, которое угрожало жизни ребенка.

Сейчас жизни Стаса уже ничего не угрожает. Мальчику обещают сделать первичное протезирование. После 20 лет и вовсе поставить современный биомеханический протез. Все расходы на себя возьмет областной бюджет. Те же, чья вина пока не доказана, кажется, и виновными себя не считают

Светлана Мушатенко, мама:

Они, во-первых, не обращаются. Я их не встречала. Даже хоть бы извинения позвонили, попросили.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Меры уже все приняты: и административные воздействия, и снятие квалификационных категорий. Основные меры будут приниматься после первой оценки. Мы считаем, что это именно человеческий фактор. С чем он связан, покажет следствие.

За ненадлежащее исполнение обязанностей против некоторых медицинских работников возбудили уголовное дело. Следователи уже допросили свидетелей, очевидцев и медперсонал. Ведомственное независимое расследование провело управление здравоохранения Витебского облисполкома. Не обошлось и без комплексной судебной медицинской экспертизы.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Оба исследования были проведены независимыми высококвалифицированными специалистами. И они дают следствию основания полагать, что медицинская помощь действительно была оказана ненадлежащим образом. В настоящее время имеющиеся в уголовном деле доказательства позволяют сделать вывод о виновности отдельных лиц медицинского учреждения.

Точку в этом резонансном деле поставит суд. Вот только никто, даже справедливая Фемида, не сможет вернуть ребенку руку и склеить его разбившуюся мечту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.