Аптекам разрешили отпускать лекарства без рецепта, если это предусмотрено инструкцией по применению

Новости Беларуси. Аптекам разрешили отпускать лекарства без рецепта, но только если это предусмотрено инструкцией по применению. Речь идет о тех препаратах, которые зарегистрированы в Государственном реестре как безрецептурные, но в перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, не попали. Этот список был утвержден еще в июне 2012 года. С тех пор в госреестре оказалось немало подобных препаратов, поэтому у производителей и аптечной сети возникли вопросы по их реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о безрецептурной продаже указывается в инструкциях по применению, листках-вкладышах и на упаковках лекарств.