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Аптекам разрешили отпускать лекарства без рецепта, если это предусмотрено инструкцией по применению

03 декабря 2014 09:35
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Новости Беларуси. Аптекам разрешили отпускать лекарства без рецепта, но только если это предусмотрено инструкцией по применению. Речь идет о тех препаратах, которые зарегистрированы в Государственном реестре как безрецептурные, но в перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, не попали. Этот список был утвержден еще в июне 2012 года. С тех пор в госреестре оказалось немало подобных препаратов, поэтому у производителей и аптечной сети возникли вопросы по их реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Информация о безрецептурной продаже указывается в инструкциях по применению, листках-вкладышах и на упаковках лекарств.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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