Новости Беларуси. Лекарства из плазмы крови человека начнут выпускать в Несвиже. Освоить инновационное производство удалось благодаря инвестиционному проекту, реализуемому на местном предприятии. Он уникален не только для Беларуси, но и для стран СНГ. Поэтому продукцию планируют выпускать как для внутренних нужд, так и на экспорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На современное оборудование и необходимую инфраструктуру потрачено более 20 миллионов долларов.

Производство будет налажено на базе существующего совместного белорусско-голландского предприятия, которое уже успело зарекомендовать себя на фармацевтическом рынке.

Аделина Ецевич, главный технолог предприятия:

Наши предприятия имеют опыт работы в чистых производственных помещениях, опыт работы с водоподготовкой, воздухоподготовкой, опыт в обучении персонала для функционирования предприятий, производящих лекарственные средства. Мы имеем возможность работать в более сложных направлениях. Таких, как получение лекарственных средств из плазмы крови человека.

Учреждения здравоохранения Беларуси смогут получить отечественные препараты из плазмы крови человека уже в 215 году.

Планируется, что предприятие будет перерабатывать около 150 тысяч литров плазмы в год. Это полностью обеспечит потребности белорусского медицины.

В планах – увеличить объемы производства. Для этого уже сейчас ищут дополнительные сырьевые источники плазмы крови человека.

Иван Логовой, генеральный директор предприятия:

Завод необходим для того, чтобы получить из одного литра плазмы крови целую гамму белков, необходимых для лечения серьезных заболеваний. Леворин используется при острых кровопотерях, травмах, операциях, при восполнении кровопотерь. Иммуноглобулин необходим для того, чтобы лечить именно дефицитное состояние. Используется он в лечении онкологических заболеваний, неврологических патологий, патологий, связанных с нарушением иммунного статуса человека. Факторы свертываемости – восьмой, девятый фактор. Используется для лечение гемофилии.