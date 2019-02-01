Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси остается на низком уровне.
«Пока мы ещё не наблюдаем большого подъёма». Врач о заболеваемости ОРВИ и гриппом
Специалисты отмечают, что 70% жертв простудных недугов – дети.
Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов
Елена Бурак, врач-терапевт:
Заболевание носоглотки, обычный насморк или острый фарингит, тонзиллит, ангина. Возможно обострение хронических заболеваний органов дыхания – это обострение хронических бронхитов либо ухудшение самочувствия в плане наличия бронхиальной астмы.