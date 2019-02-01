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Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

01 февраля 2019 10:48
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси остается на низком уровне.

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Специалисты отмечают, что 70% жертв простудных недугов – дети.

Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов

Елена Бурак, врач-терапевт:
Заболевание носоглотки, обычный насморк или острый фарингит, тонзиллит, ангина. Возможно обострение хронических заболеваний органов дыхания – это обострение хронических бронхитов либо ухудшение самочувствия в плане наличия бронхиальной астмы.

Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой-1

Алексей Перминов, врач-оториноларинголог:
В сезон острых респираторных заболеваний увеличивается число отитов. Не вызывают боли в ухе, которые не лечатся антибиотиками и которые могут никаким образом себя не проявлять за исключением снижения слуха.

Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой-4

 

# Здоровье # Здоровье # Елена Бурак # Алексей Перминов # Фотофакт # Консультация врача

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