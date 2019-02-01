Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

Алексей Перминов, врач-оториноларинголог:

В сезон острых респираторных заболеваний увеличивается число отитов. Не вызывают боли в ухе, которые не лечатся антибиотиками и которые могут никаким образом себя не проявлять за исключением снижения слуха.