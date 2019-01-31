Костюм Адели. Как белорусские медики используют космические технологии в лечении ДЦП

Новости Беларуси. Белорусские медики взяли на вооружение космические технологии в лечении детей с ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детский церебральный паралич пока остается неизлечимой болезнью. Ни в одной стране мира еще не нашли панацею. Однако в Беларуси научились адаптировать таких детей в общество. Например, могилевские специалисты сейчас осваивают новый тренажер – костюм Адели. Уже после нескольких сеансов ребенок начинает чувствовать себя гораздо лучше. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит тему.

Ирина Лустенкова вместе с сыном Глебом несколько раз в год приезжают из соседних Чаус на курс процедур в областной центр реабилитации. Четырехлетний мальчик страдает ДЦП – не говорит и ходить может только с помощью мамы. Но уже есть успехи.

Каждый день на полчаса Глебу одевают такой необычный костюм. Он представляет собой систему опорных и нагрузочных элементов, которая работает как эластичный мышечный каркас – корректирует походку и траекторию движений. Эффективность очень высокая.

Ирина Лустенкова, жительница Чаус:

Костюм мы одевали уже несколько раз Глебу. Заметно улучшение, координация, увереннее себя чувствует при ходьбе. Надеемся, что все будет хорошо после реабилитационного периода, и пойдем в школу своими ножками. Костюм Адели – разработка российских специалистов. Идея взята в космонавтике. Чтобы в условиях невесомости у покорителей космоса не атрофировались мышцы, они надевают под скафандры нечто похожее.

Ольга Кулагина, специалист по эрготерапии центра медицинской реабилитации детей-инвалидов Могилевской областной детской больницы:

Костюм Адели состоит из трех частей, соединенных между собой резиновыми натяжениями для удержания позвоночника ребенка и придания правильного положения тела.

Ежегодно в этом центре проходят реабилитацию более 1000 детей. Большинство из них – с диагнозом детский церебральный паралич.

Само по себе состояние ДЦП неизлечимо, медицина пока бессильна. Но можно натренировать неповрежденные нейроны, улучшить состояние ребенка. И для этого здесь есть почти все, что нужно.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот такой тренажер, например, очень полезен для позвоночника. Он способствует развитию координации движений. Стоя на подвижной платформе, пациент выполняет задания компьютера.

Балансируя, необходимо перемещать точку в нужный кружок. Упражнение непростое даже для здорового.

Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа реабилитации. Бассейн, роботизированные аппараты, физиопроцедуры, массаж, игровые занятия... После курса лечения почти у всех пациентов улучшается здоровье. Они начинают ходить, держать ложку, расческу и даже управлять инвалидной коляской.

Татьяна Мартынова, жительница Могилева:

Нам очень нравится, здесь очень хороший персонал – добрые, отзывчивые. Материальная база хорошая. Государство помогает.