Согреют и уберегут от простуды: какие специи съесть зимой

Продавец специй:

Осень, на улице с каждым днём холодает. Чтобы поддержать иммунитет, надо потреблять натуральные продукты – приправы. Первая специя – гарам масала: очень полезная, иммунитет поддерживает, от кашля, от простуды, от гриппа. Советуем добавлять молотый имбирь в чай, кофе. Осенью люди очень часто болеют, мы советуем вам приготовить шурпу – очень хорошо помогает. Это готовится из баранины. Зиру добавляем, в первую очередь, сладкий перец, чабрец, базилик, можно ещё барбарис добавлять. И помидорчик добавляем. Ещё от простуды можете приготовить глинтвейн на основе сока. Для этого нам надо будет кардамон, корица, имбирь, бадьян, перец душистый, можно барбарис, обязательно корень имбиря.

Самые актуальные осенние специи у нас: имбирь, кардамон, корица, гвоздика, куркума. Старайтесь добавлять эти специи в ваши блюда – любая простуда нипочём.