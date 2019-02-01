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Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов

01 февраля 2019 08:09
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В качестве профилактики в сезон всплеска вирусов врачи рекомендуют часто мыть руки, увлажнять слизистую носа и побольше гулять на свежем воздухе. Если болезнь, всё-таки, застигла врасплох, стоит находиться дома, чаще проводить влажную уборку, проветривать, много пить жидкости и сбивать температуру только, если она выше 39 градусов.

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Алексей Перминов, врач-оториноларинголог:
Болезни уха, горла, носа зачастую являются осложнением после перенесённых острых респираторных заболеваний. Нужно обращать внимание на продолжительность заболевания, насморк, выделения из носа, заложенность. Если после пяти дней от начала ОРЗ наблюдаются ухудшения, появляется более выраженный дискомфорт, ухудшается состояние – это тоже повод обратиться к врачу с подозрением на острый синусит.

Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов-1

Ударом ниже пояса в зимнее время может стать цистит. Он является преимущественно женской проблемой. Основная причина возникновения коварного заболевания – переохлаждение. Именно поэтому любительницам одеваться не по сезону, лучше избавиться от такой привычки. Важно следить, чтобы в тепле была середина тела – низ спины, живот, а также позаботиться о теплой обуви: переохлаждение стоп сильно снижает иммунитет и приводит к обострению цистита.

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Ольга Антонова, врач-уролог-андролог:
Для цистита характерно учащённое болезненное мочеиспускание, боли внизу живота, также мы можем отмечать появление крови в моче. Хорошей профилактической мерой будет являться клюквенный морс и, вообще, препараты на основе клюквы.

Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов-4

# Консультация врача # Здоровье # Елена Бурак # Алексей Перминов # Ольга Антонова # Фотофакт

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