Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов

В качестве профилактики в сезон всплеска вирусов врачи рекомендуют часто мыть руки, увлажнять слизистую носа и побольше гулять на свежем воздухе. Если болезнь, всё-таки, застигла врасплох, стоит находиться дома, чаще проводить влажную уборку, проветривать, много пить жидкости и сбивать температуру только, если она выше 39 градусов.

Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

Алексей Перминов, врач-оториноларинголог:

Болезни уха, горла, носа зачастую являются осложнением после перенесённых острых респираторных заболеваний. Нужно обращать внимание на продолжительность заболевания, насморк, выделения из носа, заложенность. Если после пяти дней от начала ОРЗ наблюдаются ухудшения, появляется более выраженный дискомфорт, ухудшается состояние – это тоже повод обратиться к врачу с подозрением на острый синусит.