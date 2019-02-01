«Пока мы ещё не наблюдаем большого подъёма». Врач о заболеваемости ОРВИ и гриппом
Традиционный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ белорусские медики ожидают в начале февраля. Недуг не страшен тем, кто заранее позаботился о своем здоровье и привился.
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К слову, по статистике, в Беларуси вакцинировано около 40 процентов населения и 75 всех, входящих в группы риска.
Елена Бурак, врач-терапевт:
Пока мы еще не наблюдаем такого большого подъёма, этому способствует то, что на улице потеплело и то, что люди, конечно, ответственно относятся к прививкам.
Сейчас среди заболевших острыми респираторными инфекциями в Беларуси, в основном, превалируют негриппозные вирусы. По результатам лабораторных исследований, медики отмечают единичные случаи гриппа. При этом чаще всего их выявляют у пациентов, не привитых против него.
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Именно поэтому так важно бережно относиться к своему здоровью и не допускать победы болезней над вашим организмом.