«Пока мы ещё не наблюдаем большого подъёма». Врач о заболеваемости ОРВИ и гриппом

Традиционный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ белорусские медики ожидают в начале февраля. Недуг не страшен тем, кто заранее позаботился о своем здоровье и привился.

Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов

К слову, по статистике, в Беларуси вакцинировано около 40 процентов населения и 75 всех, входящих в группы риска.