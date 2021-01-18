Что делать, если вы перемёрзли? Рассказывает врач

«Все болезни идут с ног» – вы не раз слышали эту фразу, на самом деле так и есть. Немало болезней начинаются с наиболее уязвимых участков нашего тела, которые в первую очередь подвержены обморожению: сюда можно отнести нос, щеки, кисти, открытые лодыжки и, конечно, стопы. В сильный минус важно не допускать переохлаждения организма. Иначе это может привести к серьезным последствиям.

Александра Орловская, врач общей практики отделения общей врачебной практики №1 УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

Обморожение – это поражение тканей вследствие воздействия на них холодных температур. Под воздействием холода сосуды сужаются, в них снижается кровоток, и окружающие ткани меньше питаются. Сначала повреждаются верхние слои, а при более длительном воздействии холода – все более глубокие слои кожи. Если человека беспокоит онемение, изменяется цвет кожного покрова (он становится бледный), зуд, жжение, покалывание – это признаки обморожения.

С детства родители говорили нам, как важно тепло одеваться, особенно в ветреную погоду. И не зря. Легкая одежда или неправильно подобранная обувь тоже могут стать причинами обморожения. Александра Орловская:

В зимний период желательно одеваться тепло, многослойно. Одевать теплую одежду, шарфы, шапки, носить перчатки или варежки. Немаловажную роль играет зимняя обувь. Она должна быть с утеплителем, на толстой подошве, по размеру, потому что тесная обувь способствует ухудшению кровоснабжения нижних конечностей и развитию охлаждения.

Как поступить в случае, если мы все-таки перемерзли? Как оказать первую помощь и чего категорически нельзя делать? Александра Орловская:

Первая помощь проста: нужно зайти в теплое помещение, снять с себя холодную, мокрую одежду и надеть сухую и теплую. Кожу нужно растирать теплой и мягкой тканью. Ни в коем случае нельзя растирать кожу снегом, потому что могут возникнуть микротравмы – и это ворота для инфекции.

Горячительные напитки также не подойдут для растирания кожи, так как при испарении они, наоборот, ее остужают. Вместо этого врачи рекомендуют согреваться горячим бульоном или чаем. Отлично сработает ванночка из теплой воды. Важно, чтобы жидкость в ней не была горячей. Александра Орловская:

Если вы выходите на улицу, можно открытые участки смазывать жирным кремом – это поможет защитить вашу кожу. Также хорошо выходить на улицу не на голодный желудок, потому что пища является дополнительной энергией, которая согревает нас изнутри.