«Наблюдается повышенное потоотделение и, как следствие, сухость кожи». Как ещё гормоны стресса меняют работу нашего организма

Практически каждое резюме включает в себя пункт «стрессоустойчивость». Взрослый человек должен уметь справляться с негативными ситуациями, по-другому достичь каких-либо результатов не получится, по крайней мере бизнес-коучи всегда твердят об этом. Разбираемся, как стресс влияет на наш организм и что делать, если все-таки не получается забывать неприятности за считанные секунды.

Андрей Бутько, врач-психиатр, психотерапевт:

Признаки стресса – это учащение пульса, подъем артериального давления, повышение тонуса мышц. Есть и другие признаки, которые часто есть при тревоге. Например, учащенное мочеиспускание, организм сбрасывает воду, чтобы быть в готовности.