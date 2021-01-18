«Наблюдается повышенное потоотделение и, как следствие, сухость кожи». Как ещё гормоны стресса меняют работу нашего организма
Практически каждое резюме включает в себя пункт «стрессоустойчивость». Взрослый человек должен уметь справляться с негативными ситуациями, по-другому достичь каких-либо результатов не получится, по крайней мере бизнес-коучи всегда твердят об этом. Разбираемся, как стресс влияет на наш организм и что делать, если все-таки не получается забывать неприятности за считанные секунды.
Андрей Бутько, врач-психиатр, психотерапевт:
Признаки стресса – это учащение пульса, подъем артериального давления, повышение тонуса мышц. Есть и другие признаки, которые часто есть при тревоге. Например, учащенное мочеиспускание, организм сбрасывает воду, чтобы быть в готовности.
Но у стресса есть и положительные черты. В напряженных ситуациях организм понимает, что случилось что-то непредсказуемое – нужно активироваться и быть готовым бежать, атаковать, думать. Так ускоряется интеллектуальная и мыслительная деятельности, улучшается обмен веществ, повышается скорость при беге. Но приятные бонусы от стресса, увы, краткосрочные. Если из ряда вон выходящая ситуация затягивается – организм ощущает негативное влияние.
Витава Брель, врач-дерматовенеролог УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:
Адреналин повышает активность потовых желез. Наблюдается повышенное потоотделение и, как следствие, сухость кожи. Также адреналин влияет и на сосуды. Он вызывает их спазм, и питательные вещества доставляются к клеткам кожи, но в то же время на соседних участках происходит компенсаторное расширение сосудов, появляются застойные пятна, купероз, розацеа.
Самое действенное, что поможет справиться со стрессом, – это общение с людьми. Психиатр отмечает, что именно разделение своего горя с другими расслабляет нервную систему, человек становится спокойнее и добрее. Также немаловажны занятия спортом, причем лучше, если физические нагрузки были до пережитого стресса – так выносливость физическая и психологическая повышается. Замкнутость, отстраненность от общества и малоподвижный образ жизни только усугубят ситуацию.
Витава Брель:
Кортизол повышает уровень сахара в крови, а это нарушает синтез коллагена и эластина гиалуроновой кислоты. Кожа становится дряблой, теряется эластичность, появляются мелкие морщинки. Также под действием гормона стресса происходит повышенная работа сальных желез. Это приводит к обострению угревой болезни, себорейному дерматиту. Также это может привести к обострению псориаза и экземы.
Если же стресс затронул ваше внутреннее и внешнее я, то начинайте действовать: нормализируйте сон – 7-8 часов в сутки, ешьте больше фруктов, принимайте витамины. Улучшить состояние кожи после эмоциональной встряски поможет трехступенчатый уход за ней – очищение, тонизирование и питание. Берегите свое ментальное и физическое здоровье!